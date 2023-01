Il Quintetto all’Opera tra le colonne sonore

Va in scena alle 20.30 di stasera, al teatro Esperia di San Carlo di Cesena, di fianco alla chiesa parrocchiale, lo spettacolo musicale del gruppo Quintetto all’Opera con la cantante Monica Montanari. In programma famose colonne sonore, da La Vita è bella a I Magnifici 7, da Mary Poppins a La Califfa. Il gruppo è formato da Alessandra Bernardi (flauto), Paolo Casadei (oboe), Maikol Cavallari (corno), Mauro Ricci (clarinetto) e Agostino Babbi (fagotto). Montanari è una cantante eclettica che affronta repertori jazz, lirici e religiosi. Lo spettacolo, con ingresso a offerta libera, è presentato dalla scuola di musica Savini di San Carlo che organizza corsi per ragazzi e adulti di canto e vari strumenti.