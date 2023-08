Il raduno dei veterani dello sport

Si sono ritrovati alla locanda ‘Il Castellaro’ di Borghi i ragazzi di calcio, calcetto e tennis di Gatteo che giocarono negli anni ‘60 e ‘70. C’erano: Renzo Campedelli, Terzo Zamagni, Guido Biribanti, Egisto Candoli, Tiziano Faustini, Aurelio Nanni, Walter Perticari, Pierangelo Rossi ex giocatore degli Allievi del Cesena Calcio, Franco De Paola, Arturo Abbondanza, Eriberto Montespini, Cesare Traversa, Adamo Ottaviani, Filiberto Paganelli, Quinto Magalotti giocatore e allenatore, Silvano Mazzotti, Rocco De Paola, Luciano Serra, Alberto Abbondanza. Dice l’avvocato Eriberto Montespini: "Sorge spontanea una domanda che ci siamo fatti tutti: ‘Siamo gli stessi di 50-60 anni fa?’ Direi di sì, con più esperienza, mogli, figli e anche nipoti. Purtroppo però con qualche capello in meno e con qualche pensiero in più non tanto per il nostro futuro, ma per quello dei nostri figli e nipoti. Sono stati anni bellissimi, spensierati e giocosi. Raggiunta questa età però si diventa sensibili e sempre più si sente la necessità di ricordare quei momenti. Per cui questo incontro è stato sentito e desiderato da tutti. Non ci siamo mai persi di vista anche perchè abbiamo continuato a praticare sport per mantenerci in forma. E’ stata una bellissima serata piena di racconti, di ricordi e di affetto, ma nessun rimpianto per quei tempi seppure belli, i migliori del secolo scorso".

Ermanno Pasolini