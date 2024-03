Il rammarico di Toscano : "Abbiamo perso lucidità"

Fabio Artico la sa lunga. Il d.s. del Cavalluccio intervistato lunedì sul nostro giornale aveva avvisato il Cesena della pericolosità della gara contro la Carrarese: "Carrarese e Gubbio (l’avversaria di lunedì 11) stanno bene, mentre noi lamentiamo qualche infortunio e assenza". Ha puntualmente avuto ragione. Nonostante la terza doppietta stagionale di Cristian Shpendi dopo quelle realizzate contro Spal e Lucchese (oltre alla tripletta contro il Pontedera), i bianconeri non sono usciti indenni dallo stadio di Carrara, con la seconda sconfitta stagionale arrivata a interrompere una (clamorosa) serie di 28 risultati utili consecutivi. E oggi la Torres, dovesse vincere in trasferta a Ferrara contro la Spal, potrebbe riportarsi a -9.

Nel dopo gara mister Domenico Toscano si rammarica non del gol del pareggio di Panico alla fine dei primi 45’ e nemmeno del rosso ad Ogunseye, bensì... "Abbiamo fatto bene fino al gol, poi abbiamo abbassato un pochino il ritmo perdendo aggressività e concedendo un po’ di campo alla Carrarese. Poi è vero, potevamo stare un po’ più attenti in occasione del gol quasi a tempo scaduto e andare in vantaggio negli spogliatoi. Nel secondo tempo è stata una partita maschia, dura, su un campo difficile fra due squadre fisiche. Abbiamo speso troppe energie anche in occasione dell’ammonizione di Prestia, dove non c’era né fallo, né ammonizione, ci siamo innervositi ed abbiamo perso energie nervose preziose che ci servivano in una gara in cui c’era da soffrire contro una squadra d’impatto".

"Nella ripresa però – prosegue – i ragazzi hanno dato tutto e per dedizione e impegno non posso rimproverare nulla a nessuno. Dobbiamo migliorare in certe certe cose che oggi abbiamo pagato più del dovuto". Toscano rimarca la perdita di ‘serenità’ dei suoi: "Ad un certo punto potevamo rimanere più lucidi e tranquilli di fronte a certe decisioni arbitrali dubbie che non ci devono condizionare, invece abbiamo dato spazio alla Carrarese, che è una squadra ottima. Poi certo ci voleva un po’ più di attenzione in occasione del pareggio". Alla fine Saber è uscito pare per il medesimo problema fisico da cui sembrava recuperato.

