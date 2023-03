Il ’re del fritto’ va al mare "Ma la cucina non cambia"

In uno degli scorci più suggestivi di Ponente, sulla spiaggia a due passi dal porto canale di Cesenatico e a pochi metri da piazza Spose dei Marinai, la gastronomia sposa la vacanza balneare. Lo storico Bagno Wanda ha infatti parzialmente cambiato gestione. Il servizio di spiaggia continuerà ad essere gestito da Eva Pipani, proprietaria da tre generazioni della concessione dello stabilimento, mentre la parte legata al bar e alla ristorazione, da questa estate sarà gestita da un volto noto della ristorazione marinara, Mauro Mammana detto Maurinho, assieme al figlio Matthew. Mauro è conosciuto come il "Re del fritto", partecipa da diversi anni alle più importanti fiere del settore e gestisce già un’attività dall’altra parte della città, a Valverde di Cesenatico, un ristorantino in via Melozzo da Forlì, nella cui insegna campeggia il nome "Il Re del fritto". Mammana ha acquisito l’attività del Bagno Wanda con la formula dell’affitto d’azienda ed assieme al figlio inaugurerà il punto di ristoro l’8 aprile. Il ristorante di Valverde rimarrà sempre aperto ed in alcune giornate diventerà il laboratorio del Bagno Wanda ed una succursale dove il cuoco preparerà gran parte dei piatti caldi, che sono il punto forte dell’offerta culinaria dei Mammana. Non a caso il ristorantino dello stabilimento sulla spiaggia di Ponente, proprio per dare un messaggio di continuità, si chiamerà "King on the beach", con il "Re del Fritto" che diventa anche il "Re della spiaggia".

In questo angolo di riviera, padre e figlio manterranno una proposta gastronomica vicina alla tradizione marinara, come lo stesso ristoratore tiene a sottolineare: "Utilizzeremo prodotti freschi e porremo molta attenzione alla genuinità delle materie prime, che devono essere rigorosamente a chilometro zero. La filosofia non cambierà anche perchè noi, del resto, non proponiamo nouvelle cousine, ma piatti della tradizione preparati secondo le ricette di una volta. La nostra cucina è un omaggio alla Romagna e all’eccellenza dei suoi straordinari prodotti ittici". Il format del "King on the beach" strizzerà anche l’occhio ai giovani ed alle mode di oggi: "Dedicheremo molta attenzione anche agli aperitivi, proponendo, per chi lo desidera, anche una ristorazione light e una ricca selezione di drink. Saremo aperti tutte le sere fino a mezzanotte, perchè l’obiettivo è quello di creare un nuovo locale sulla spiaggia da vivere dalla mattina a tarda sera, un punto di aggregazione con intrattenimento musicale, degustazioni e tante sorprese. Noi crediamo molto alla spiaggia di Ponente, perchè ci sono novità e la movida si sta gradualmente estendendo anche in questa zona di Cesenatico".

