Il re del gospel Nehemiah Brown sul palco assieme agli studenti

Quando il docente è il re del Gospel. È accaduto a Cesenatico, dove il maestro Nehemiah Brown ha incontrato gli studenti del Liceo scientifico Enzo Ferrari. Per tre giorni i liceali hanno vissuto una autentica full immersion nel mondo Gospel con il direttore del Florence Gospel Choir. Il predicatore evangelico americano Nehemiah Brown originario della Virginia, è considerato una istituzione a livello mondiale nel panorama musicale ed in particolare nell’ambiente del Gospel. È un artista eccezionale che ha calcato i maggiori teatri di tutti i Continenti e tuttora tiene concerti che muovono folle di appassionati di questa espressione artistica, fortemente legata alla storia, alla cultura ed alle tradizioni delle popolazioni che si dovevano liberare dalla schiavitù.

Gli studenti del Ferrari sono stati impegnati in orario mattutino e pomeridiano in lezioni davvero speciali. Il progetto nasce all’interno del Dipartimento di lingua inglese di cui è responsabile l’insegnante Susanna De Astis, per garantire un potenziamento delle abilità orali in lingua inglese e per aprire gli alunni alla cultura Gospel. Assieme alla De Astis hanno collaborato anche i docenti Silvia D’Altri e Roberto Buda. Dopo le prime giornate dedicate proprio a lezioni sulla cultura Gospel, la tre giorni si è conclusa con un’attesa esibizione finale, che si è tenuta nel teatro del Centro San Giacomo, accanto alla chiesa affacciata sul porto canale.

L’esibizione ha coinvolto 35 studenti, suddivisi in tre gruppi, di fronte ad una platea gremita da studenti, insegnanti e dai genitori dei ragazzi, per un concerto indimenticabile.

g.m.