"Il recupero dei gatti non funziona"

I consiglieri comunali cesenati della Lega all’attacco sul gattile nel comune di Cesena. "Abbiamo 19 domande per chiarire se e come abbia funzionato la convenzione tra i Comuni di Cesena, Montiano e Mercato Saraceno e l’Enpa, proprietario e gestore del gattile di via Giulio Pastore a Cesena. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di mancate risposte per il recupero di gatti in difficoltà e per eventuali adozioni o visite al gattile. C’è quindi da capire se l’apposito Ufficio comunale, istituito in seguito all’approvazione di una mozione bipartisan, abbia messo in atto tutte le procedure di accertamento previste dalla convenzione e se, contestualmente, il gestore abbia messo in pratica tutte le attività dovute".

Così rimarcano in una nota i consiglieri del gruppo Lega, Antonella Celletti, Beatrice Baratelli, Fabio Biguzzi e Enrico Sirotti Gaudenzi, che, norme e convenzione alla mano, hanno presentato un’interrogazione molto particolareggiata "in seguito alla quale ci aspettiamo risposte altrettanto esaustive e più attenzione da parte degli uffici preposti".