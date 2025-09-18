Il papà di un extraterrestre

Matteo Naccari
Il papà di un extraterrestre
Cesena
CronacaIl Riccione nella famiglia del Romagna Rfc
18 set 2025
LUCA RAVAGLIA
Cronaca
Il Riccione nella famiglia del Romagna Rfc

La famiglia del Romagna Rfc si è allargata con l’ingresso in franchigia di un nuovo club presente sul territorio romagnolo,...

La famiglia del Romagna Rfc si è allargata con l’ingresso in franchigia di un nuovo club presente sul territorio romagnolo, il Riccione Rugby, realtà attiva già da un paio di anni nel minirugby e già vicina al progetto del Romagna Rfc. "Siamo molto felici di poter dare il benvenuto al Riccione proprio all’inizio della nostra stagione dei 20 anni di attività – hanno commentato i Galletti –. Lo sviluppo di nuovi poli rugbistici è sicuramente una bella notizia per il nostro movimento, soprattutto se come in questo caso si tratta di iniziative portate avanti con entusiasmo, passione, serietà e radicate sul territorio. Come Romagna Rfc siamo ben contenti di affiancare e supportare il Riccione, così come gli altri club della nostra franchigia: il Rugby Day di domenica 21 settembre a Imola sarà sicuramente una bellissima occasione per ritrovarci tutti e partire in questa nuova stagione".

Anima del progetto riccionese e presidente del club è Luca Di Dio, che ha messo a frutto i suoi trascorsi rugbistici (giocatore per tanti anni a Benevento, sua città di origine e poi fondatore a Saronno di una società attiva nel minirugby) per sviluppare questa iniziativa: "Riccione è un territorio molto attrattivo, con una spiccata sensibilità sportiva. Sono partito da qui e dal cercare persone che avessero la mia stessa idea di rugby, ovvero un rugby inclusivo, incentrato sulla crescita dei ragazzi più che sulla competitività e sui risultati. Con queste premesse abbiamo fondato la società e abbiamo iniziato a proporre delle attività di minirugby, arrivando a contare una trentina di tesserati. Poter contare anche sul supporto del Romagna è sicuramente molto importante per noi, speriamo di poter ricambiare in futuro mettendo a disposizione i nostri ragazzi. Altro proposito a medio lungo termine, è quello di sviluppare attività di rugby integrato e quindi prepararci nel modo giusto a poter affrontare questo ambito così delicato".

