Il Riccione nella famiglia del Romagna Rfc

La famiglia del Romagna Rfc si è allargata con l’ingresso in franchigia di un nuovo club presente sul territorio romagnolo, il Riccione Rugby, realtà attiva già da un paio di anni nel minirugby e già vicina al progetto del Romagna Rfc. "Siamo molto felici di poter dare il benvenuto al Riccione proprio all’inizio della nostra stagione dei 20 anni di attività – hanno commentato i Galletti –. Lo sviluppo di nuovi poli rugbistici è sicuramente una bella notizia per il nostro movimento, soprattutto se come in questo caso si tratta di iniziative portate avanti con entusiasmo, passione, serietà e radicate sul territorio. Come Romagna Rfc siamo ben contenti di affiancare e supportare il Riccione, così come gli altri club della nostra franchigia: il Rugby Day di domenica 21 settembre a Imola sarà sicuramente una bellissima occasione per ritrovarci tutti e partire in questa nuova stagione".

Anima del progetto riccionese e presidente del club è Luca Di Dio, che ha messo a frutto i suoi trascorsi rugbistici (giocatore per tanti anni a Benevento, sua città di origine e poi fondatore a Saronno di una società attiva nel minirugby) per sviluppare questa iniziativa: "Riccione è un territorio molto attrattivo, con una spiccata sensibilità sportiva. Sono partito da qui e dal cercare persone che avessero la mia stessa idea di rugby, ovvero un rugby inclusivo, incentrato sulla crescita dei ragazzi più che sulla competitività e sui risultati. Con queste premesse abbiamo fondato la società e abbiamo iniziato a proporre delle attività di minirugby, arrivando a contare una trentina di tesserati. Poter contare anche sul supporto del Romagna è sicuramente molto importante per noi, speriamo di poter ricambiare in futuro mettendo a disposizione i nostri ragazzi. Altro proposito a medio lungo termine, è quello di sviluppare attività di rugby integrato e quindi prepararci nel modo giusto a poter affrontare questo ambito così delicato".