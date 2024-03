Il riconoscimento di una passione

Una città nel pallone. Cesena vive di calcio, da sempre e a prescindere dalle categorie. A Cesena, col pallone in mano si semina sempre, da sempre. Qui, anche nei momenti più bui c’è sempre chi (e sono davvero in tanti), ancora crede, ancora spera, ancora sogna. Non è facile ostinarsi a cercare la luce dopo anni trascorsi al buio di categorie che non appartengono a questa terra, a questa storia e a questa gente. Però il sole questa comunità lo merita, eccome.

Alle spalle ci sono anni trascorsi dove non si sarebbe voluto stare, ma ci si è stati comunque. Ora qualcosa sta cambiando. Ora l’Orogel Stadium sta prendendo confidenza con gli eventi internazionali, questa terra sta facendo innamorare pure gli Azzurri. E per forza, guardatevi intorno. Ora il Cesena è primo in classifica , ha 9 punti di vantaggio e ringhia ogni volta che qualcuno prova ad avvicinarsi. Per raccogliere bisogna prima seminare. A Cesena non si è mai smesso di farlo. Si raccoglie col bel tempo. A Cesena l’estate è davvero vicina.

Luca Ravaglia