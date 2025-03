Il ‘ricordo degli orrori’ con le pietre d’inciampo

Nel corso degli anni, Cesena si è impegnata per mantenere vivo il ricordo degli orrori compiuti dai totalitarismi del Novecento. In particolar modo, nel mese di gennaio 2022 sono state consegnate al Comune di Cesena le nove pietre d’inciampo per commemorare i nostri concittadini che hanno subito gravi discriminazioni e trattamenti disumani per poi essere uccisi ingiustamente. Ciascuna pietra riporta il nome della persona arrestata e deportata, l’anno di nascita, il giorno e il luogo di deportazione, e la data di morte. Poco prima dell’installazione delle pietre, l’assessore alla cultura Carlo Verona ha detto: "Queste installazioni rappresentano le tessere di un grande mosaico che inserirà anche Cesena nella rete europea della memoria e che consentirà ai nostri giovani, principali destinatari delle iniziative a cui stiamo lavorando, di approfondire la conoscenza di questa drammatica pagina di storia del nostro paese".

Entrando nel merito delle storie, da Cesena venne arrestata la famiglia Saralvo, composta da Mario Saralvo, la moglie Amalia, e il figlio Giorgio. La famiglia, che gestiva un negozio di generi diversi, venne arrestata nel dicembre 1943 e fu costretta alla prigionia prima della tragica deportazione, con l’arrivo ad Auschwitz nel maggio 1944. Le pietre in memoria della famiglia sono state posate in Piazza del Popolo, 3 il 19 gennaio 2022.

Un destino simile lo subirono le sorelle Lucia, Elda, Lina e Anna Forti. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, infatti, si allontanarono da Bologna e vennero ospitate a Cesena dalle cugine Diana e Dina Jacchia. Nel dicembre 1943 verranno tutte arrestate e successivamente deportate ad Auschwitz, dove verranno assassinate. Le pietre in memoria delle sorelle Forti sono state posate in Corso Giuseppe Garibaldi, mentre quelle delle sorelle Jacchia in Corso Ubaldo Comandini, il 25 gennaio 2022.

Queste famiglie sono uno dei tanti esempi di semplici cittadini che furono costretti ad una fine crudele. È fondamentale ricordare questo per far sì che una tragedia simile non accada nuovamente in futuro e anche la città di Cesena ha svolto la sua parte in un progetto che riguarda tutti noi.

