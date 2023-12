Il ricordo dei colleghi amministratori: "Simpatico e bravo a dare consigli"

Piero Gallina è stato per decenni protagonista della vita politica della città e della provincia. "Di lui, persona onesta e generosa, mi rimarranno la simpatia e il modo di affrontare la vita, sempre con il sorriso e lo sguardo leggero ma mai superficiale – sottolinea il sindaco Enzo Lattuca (Pd) –. È stato sindaco di Cesena in anni in cui sono state fatte scelte strategiche che guardavano alle future generazioni come far arrivare l’Università nella nostra città. Porterà con sé la riconoscenza di tutti i cesenati".

"Ho avuto l’onore di succedergli alla presidenza in Provincia e mi univa a lui anche un rapporto di amicizia e una grande collaborazione - rimarca il consigliere regionale Massimo Bulbi (Pd). –. Mi ha dato preziosi consigli per amministrare al meglio la nostra Provincia. Ho sempre ammitato la sua capacità di trovare sempre la sintesi migliore fra posizioni e proposte".

L’ex sindaco di Cesena Paolo Lucchi (Pd) ne tratteggia vividamente un tratto della cifra umana. "Ci ha lasciati quasi in silenzio, dopo non essere stato bene per tanti anni ma, fino a che gli è stato possibile, non ha lesinato consigli, considerazioni, idee illuminanti. E lo ha sempre fatto con il suo stile, facendo precedere ogni considerazione da un ‘se posso, se hai tempo, penso che dovresti tener conto….’, per poi lasciarti con una battuta che ti faceva ridere e ti lasciava dentro la sensazione di aver ascoltato le parole di una bella testa".