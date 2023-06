Il ricordo della preside "Forgiò il mio carattere"

Ombretta Sternini, insegnante di Italiano e latino al liceo scientifico Righi e poi dirigente della Fondazione Sacro Cuore, 73 anni, è una delle educatrici più note in città, tuttora in attività.

È impegnata dal 1983 anche nel centro culturale Campo della Stella che, fra le tante iniziative culturali proposte, affianca gli studenti maturandi con un percorso di incontri e pellicole cinematografiche tematiche e un concorso correlato di elaborati multimediali. È sposata con Romano Colozzi, ex assessore alla Regione Lombardia, coetaneo e compagno di classe alle superiori, con il quale condivise anche l’esame di maturità.

Professoressa Sternini, oggi si tiene la prima prova dell’esame di maturità, ma non per gli studenti cesenati e romagnoli in area alluvionata a cui è stata riservata la formula alleggerita con il solo orale. Quando e dove sostenne il suo esame di maturità?

"Detti l’esame al liceo classico Vincenzo Monti nel 1968. Fu un anno, ma anche un esame che costituì uno spartiacque nella storia della scuola italiana. Noi sostenemmo infatti ancora l’esame di maturità con l’antico metodo molto selettivo: commissione esterna proveniente da tutto il territorio nazionale, prova scritta al Classico di Italiano, dal Latino all’Italiano, dall’Italiano al Latino, di Greco; due colloqui orali su tutte le materie, compresi i riferimenti ai programmi di tutto il triennio. Si cominciava all’inizio di luglio e si era impegnati per quasi tutto il mese in un caldo torrido".

Sono trascorsi 55 anni dagli eventi lontanti che evoca. Che cosa affiora ripensando a distanza a quei giorni della sua govinezza?

"Affiora una certa nostalgia ma soprattutto la consapevolezza di avere vissuto una esperienza che ha forgiato la nostra personalità, preparandola alle future sfide della vita. A più di cinquant’anni di distanza però non si può non prendere atto di un mutamento dei tempi, per cui l’attuale forma d’esame è adeguata a studenti che dovranno vivere in una condizione di formazione permanente e quindi hanno necessità di essere educati soprattutto ad un metodo di studio e di lavoro".

Qual è la sua opinione sulla scelta del ministero della Pubblica Istruzione e del Merito di prevedere un esame soltanto orale con le commissioni esterne nelle zone alluvionate, fra cui il territorio cesenate?

"Rispetto alla formula attuale ritengo per le nostre zone eccessiva la misura della riduzione degli esami di stato della secondaria di primo e secondo grado al solo colloquio orale, in quanto la chiusura delle scuole, almeno nel nostro territorio, è stata limitata a pochi giorni e gli studenti, che erano ormai preparati alle prove scritte e che in definitiva si ritrovano a far fronte ad una riformulazione improvvisa dell’orale. Anche se è evidente che a questo punto non si può retrocedere e oggi le prove prenderanno il via, le prese di posizione di molti dei protagonisti dimostrano la perplessità di fronte ad una scelta che porterà gli studenti a a giocare tutte le loro competenze in un’unica soluzione".

Andrea Alessandrini