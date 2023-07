Il ricordo delle stragi nazifasciste Dieci giorni di eventi e riflessioni a Tavolicci e sul passo del Carnaio

di Cristina Gennari

Lo scorso marzo si è spento all’età di 86 anni l’ultimo l’ultimo sopravvissuto della strage di Tavolicci: Giovanni Gabrielli, per tutti il Rossino. Oggi, per ricordare lui e tutte le vittime che hanno perso la vita nei tragici eccidi nazifascisti del 1944, le Amministrazioni comunali di Bagno di Romagna e di Verghereto, insieme alla Provincia di Forlì-Cesena, all’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea e al Centro Pace di Cesena, presentano un corposo programma di eventi e attività tra riflessioni, parole e musica.

Dieci giorni, da giovedì 20 a domenica 30 luglio, per mantenere viva la memoria sullle stragi romagnole, di cui ricorre il 79esimo anniversario. Era il 22 luglio 1944 quando a Tavolicci, piccolo borgo vicino a Verghereto, avvenne una delle più tragiche rappresaglie fasciste della Romagna con 64 persone trucidate ad opera del IV Battaglione di volontari di polizia italo-tedesca. Sul passo del Carnaio, invece, il 25 luglio, dopo una lunga giornata di rastrellamenti, 26 cittadini furono fucilati dalla polizia italo-tedesca. "Parlare di memoria, Shoah e resistenza è sempre importante - commenta l’assessore Carlo Verona -, specialmente ora che viviamo una grande perdita culturale con la scomparsa di testimoni che hanno vissuto in prima persona gli eventi".

Si comincia giovedì alle 16.30 con la visita guidata alla Casa Museo e a seguire, alle 17.30, la camminata sul ’Sentiero della Maria’. Per la prima volta, spazio anche alla musica con il concerto, alle 21, del cantautore Cisco, nell’ambito della rassegna ’Savio Trail’ (prenotazione obbligatoria allo 0543 28999 entro il 19 luglio). Il 21 luglio, sempre a Tavolicci alle 15, lo scrittore Efram Satanassi e il professore Alberto Bellini racconteranno l’economia di Tavolicci negli anni ‘30. In serata, cena nell’aia e osservazione astronomica.

Le commemorazioni ufficiali si terrano il 22 luglio con la messa alle 10.20, gli interventi del sindaco di Verghereto Enrico Salvi e della storica Simona Salustri, la visita alla Casa Museo alle 11.30, il pranzo nell’aia a cura del ristorante Ponte Giorgi e, alle 16, lo spettacolo ’Attorno alla pace’. La messa per le vittime del Carnaio sarà celebrata il 25 luglio nella Cappella del cimitero di San Piero in Bagno mentre il 27 luglio, nell’arena del Palazzo del Capitano di Bagno di Romagna, andrà in scena la prima nazionale dello spettacolo ’Chiudimi gli occhi con una carezza – Carnaio, 25 luglio 1944’ di Nata Teatro. La natura sarà protagonista il 29 luglio con la camminata, dalle 8.30, lunga 12 chilometri sulle tracce dell’eccidio. L’ultimo appuntamento si terrà il 30 luglio alle 9.30 al Passo del Carnaio con la messa celebrata dal vescovo Douglas Regattieri. "Occorre imparare ad essere eredi - afferma Ines Briganti, presidente dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea - e a non raccogliere gli errori, ma il meglio di ciò che le passate generazioni lasciano".

Non mancherà poi l’appuntamento con il campeggio organizzato dal Centro Pace di Cesena dal 20 al 22 luglio. "I giovani sono molto formati sulla Shoah che studiano a scuola, eppure spesso sanno poco del nostro territorio - dice Cristina Lentini del Centro Pace Cesena - per questo organizziamo viaggi in Polonia e in Bosnia, ma in estate piantiamo le radici a Tavolicci".

Memoria, ma anche sostegno a territori messi alla prova. "La nostra montagna è stata duramente colpita dai recenti eventi calamitosi - rivela il vicepresidente Validimiro Flamigni - alcune zone come Ca’ Cornio sono ancora irraggiungibili, mentre in altre queste iniziative sono essenziali per tornare alla normailità ed evitare lo spopolamento".

E un impegno concreto per rendere giustizia alle vittime dei terribili eccidi che non si ferma agli anniversari. "Quest’anno l’Amministrazione comunale - ricorda il sindaco di San Piero in Bagno - ha sostenuto le spese di costituzione a giudizio di 72 familiari delle vittime delle stragi nazifasciste nei processi per il riconoscimento dei danni".