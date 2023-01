Il ricordo di Faraoni nel libro tra vita e arte

Con il ricordo del pittore ’Walter Faraoni- storia di una vita’ pubblicato da Armando editore, prende il via una collana editoriale curata dalle arte terapeute Cinzia Lissi, Alessandra Fantozzi e Jessica Neri, rispettivamente gestalt counsellor, psicologa, ed educatrice professionale. Il volume di esordio, come quelli che seguiranno, è sostenuto dall’agenzia di onoranze funebri Magnani di Savignano e ha lo scopo di accompagnare i familiari nell’elaborazione della perdita di un proprio caro, attraverso i ricordi più belli, gli aspetti, gli aneddoti, le passioni, gli affetti e le testimonianze, per iscritto, di chi lo ha conosciuto e amato in vita.

Walther Faraoni, nato a Cesena il 23 dicembre 1942 e morto il 3 febbraio 2016, ha lasciato un segno indelebile del suo passaggio terreno, non solo nel privato, la famiglia, i figli Giacomo, Angela e Francesca, gli amici, ma attraverso l’arte e il volume raccoglie, a colori, molte delle opere che ha prodotto, le mostre fatte, ne accenna le recensioni dei critici d’Arte che sottolineano quanto il paesaggio, le nature morte, le splendide marine solitarie e le campagne romagnole dipinte da Walter si animassero di una vitalità tranquilla e gioiosa insieme.

Bancario e sindacalista, dunque persona concreta – così lo ricordano Luciano e Marisa – la cui casa è vicina alla galleria che Faraoni aprì a Cesenatico in via Baldini, divenuta presto un ’cenacolo’ informale "dove ci si sedeva dove capitava, ed era un luogo in cui si parlava con sincerità, dalla politica ai temi più svariati".

Oggi è la figlia Angela a portare avanti ’gli artisti di casa Faraoni’, nella piccola galleria di via Albizzi, dove crea sculture di carta, mentre la sorella Francesca diplomata all’Istituto d’Arte a Ravenna e allieva di Leonardo Lucchi fa sculture in creta.

