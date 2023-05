Il rilancio di Villa Torlonia con il turismo scolastico

Maggio è il mese del turismo scolastico e Villa Torlonia è una delle mete più gettonate in Romagna per le gite di classe: al fascino dei luoghi in cui visse uno dei poeti più conosciuti (e studiati a scuola) si aggiunge quello del giallo della morte del padre Ruggero, amministratore dei possedimenti dei conti Torlonia, e di essere a due passi dalla riviera romagnola.

Il 2023 rappresenta l’anno della ripresa dopo il covid. L’afflusso delle scolaresche è continuo, sebbene venga segnalata qualche difficoltà nel reperimento degli autobus. A Villa Torlonia e al Museo Casa Pascoli, la casa natale del poeta, c’è tanto da vedere. In particolare a Villa Torlonia convivono in ambienti storici di pregio architettonico le tecnologie multimediali più moderne che creano suggestivi effetti audiovisivi sul tema della poesia pascoliana nella grande cantina. Inoltre fino al 28 maggio è allestita la mostra ‘Dell’etereo sole’ che documanta la passione di Giovanni Pascoli per la fotografia.

Le radici della civiltà contadina sono documentate nelle sale allestite con i materiali messi a disposizione dalla famiglia Montemaggi che vive a poca distanza da Villa Torlonia.

"Ho sempre avuto la passione di custodire gli oggetti che mi ricordano le radici rurali della mia famiglia – dice Daniele Montemaggi – e tante famiglie mi hanno regalato i loro cimeli. Così insieme all’allora sindaco Gianfranco Miro Gori decidemmo di mettere questo patrimonio a disposizione di tutti, in particolare dei più giovani che non sanno come si faceva a scaldare il letto d’inverno o a trebbiare il grano".

Nella foto: Daniele Montemaggi con la moglie Maria Antonietta e il figlio Federico.