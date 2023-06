Il ringraziamento ai volontari "Ognuno di noi ha dato il massimo"

"Non è una festa. Non siamo qui a festeggiare, ma a ringraziare i ‘Burdél de Paciug’ per il loro grande impegno a favore di chi è stato colpito dall’alluvione. E per raccogliere fondi da devolvere a chi ha perso tutto". Il messaggio lanciato dal palco allestito nel parterre dell’Ippodromo prima dall’assessore alla sicurezza Luca Ferrini e poi dal sindaco Enzo Lattuca è stato inequivocabile. E a quel messaggio hanno risposto un migliaio di cesenati che hanno deciso di trascorrere il loro venerdì sera all’insegna della convivialità, della spensieratezza (grazie anche all’applaudito monologo di Roberto Mercadini) e della vicinanza reciproca. Perché in effetti tra i tavoli e le poltroncine dell’impianto sportivo cesenate che il 30 giugno vedrà riaccendersi i riflettori sulla nuova stagione del trotto estivo, non c’erano solo tanti volontari, ma anche persone che purtroppo hanno dovuto pagare a carissimo prezzo i costi dell’alluvione e che per una sera hanno pensato ad altro, condividendo tempo ed emozioni con chi nei giorni più bui non ha esitato a correre in loro aiuto. Mercadini compreso, che era stato tra i volontari in azione badile alla mano.

Lattuca ha preso il microfono a fine evento, citando prima di tutto le 392 famiglie sfollate (di cui 47 attualmente a carico dell’amministrazione comunale, 328 ospiti di parenti e amici e 21 che hanno ripiegato in seconde case). "Ogni sera penso se avremmo potuto fare meglio. Non lo so, so solo che ognuno di noi ha dato il massimo di quello che poteva fare. E’ questo che mi permette di dormire. Circa il 10% della nostra comunità è stato colpito molto duramente, quello che conta ora è che il restante 90% gli resti vicino e faccia di tutto per permettere di ritrovare la normalità. Restiamo uniti!". Applausi. Applausi anche per la delegazione di Amatrice, legata alla città di Cesena dai tempi tragici del terremoto del 2016. Venerdì erano venuti a preparare il loro piatto forte e a infondere coraggio agli ‘amici’: "In Italia siamo bravi nei soccorsi e nell’emergenza. Ora arriva la parte più delicata, quella della ricostruzione. A voi è andata meglio, perché un’alluvione non distrugge le case, come è successo invece nella nostra terra col terremoto. Serve un grande spirito di fratellanza e continuare ad aiutarsi. Aiutarsi tutti. Sempre".

Luca Ravaglia