Il rinnovato Garibaldi pronto a tornare in scena

Il teatro Garibaldi di San Piero espone e propone il proprio cartellone per la "Stagione di Prosa 2024" e per la "Stagione di Teatro Ragazzi-A Teatro con mamma e papà", promossa dal Comune di Bagno di Romagna, sotto la direzione artistica della compagnia teatrale Nata di Bibbiena. Un calendario, modulato su vari appuntamenti dal 5 marzo sino al 4 maggio, che metterà sulla ribalta del teatro sampierano di via Cavour vari spettacoli per grandi e piccini, in una struttura che anno scorso è stata interessata anche da vari lavori di ammodernamento e riqualificazione in specie degli impianti tecnologici per palcoscenico e platea, per spettacoli teatrali e per proiezioni cinematografiche. "Dopo la riqualifica degli impianti del Teatro Garibaldi, abbiamo deciso di continuare ad investire in attività culturali e dar vita ad una programmazione più coordinata e sistematica, con un calendario di eventi strutturato nei mesi invernali, che comprende sia una rassegna cinematografica, che sta riscuotendo molto successo, sia una rassegna teatrale in partenza la prossima settimana – commenta Enrica Lazzari, assessora alla Cultura – Entrambi gli affidamenti hanno durata triennale, per dare continuità alle rassegne e portare a San Piero film e spettacoli teatrali di qualità". Per la rassegna teatrale è stata accolta la proposta della Compagnia Nata, che svolge ormai da molti anni un’attività capillare sul territorio di Bagno, dai laboratori nelle scuole all’organizzazione di Thermae Romanae, in collaborazione con Tre Terme, dagli eventi nel Sentiero degli Gnomi alla collaborazione con la Biblioteca Diffusa, fino ad arrivare al progetto sviluppato nell’estate 2023 "Carnaio-Memoria del ‘900".

"Per il teatro Garibaldi – dice Livio Valenti, direttore artistico della Compagnia Nata – pensiamo a questo luogo come centro propulsore di un’attività culturale diffusa, multidisciplinare, attenta all’integrazione delle diverse culture e all’aiuto verso le persone fragili, al fine di creare una "comunità educante", immersa in una attività artistica a 360 gradi". Questi i titoli della "Stagione di Prosa" (ore 21). Martedì 5 marzo: "Buffoni all’Inferno"; Venerdì 12 aprile: "Toscanacci"; Sabato 27 aprile "I Promessi Sposi"; sabato 4 maggio "Omaggio a una generazione perduta". Biglietto: 12 euro. A "Teatro con mamma e papà": (ore 16,30). Domenica 17 marzo: "Cenerentola, una scarpetta per tre"; Domenica 7 aprile "Il Gatto con gli stivali". Biglietto: 6 euro. Info e prenotazioni 379/1425201.

