Il riscatto dei 40 ’ragazzi della stazione’

di Luca Ravaglia Lo scenario ideale è da film: un gruppo di giovani che vivono una situazione difficile, spesso ai margini della società, magari con problemi legati alla violenza o alla droga e il loro riscatto sociale che comincia da un microfono o da un pallone da calcio. Lo scenario reale è quello della zona stazione a Cesena, il nervo più scoperto in termini di sicurezza del territorio, con problemi all’ordine del giorno legati a cattive frequentazioni, anche di giovani e giovanissimi, alle prese con attività da compiere il più lontano possibile dai riflettori del resto della città. Questi due mondi possono unirsi e portare un cambiamento vero? Magari sì, almeno negli auspici degli operatori coinvolti nei progetti dell’attività educativa di strada e del centro giovani ‘Ciacarè’. Ieri in Comune alla presenza dell’assessora ai servizi alla persona Carmelina Labruzzo e degli operatori direttamente coinvolti, è stato tratteggiato il bilancio dei primi sei mesi di un percorso certamente non semplice, ma allo stesso tempo molto ambizioso, quello di cambiare un luogo a partire dalle persone che lo frequentano. Cosa unisce maggiormente i giovani, anche con alle spalle trascorsi complicati e anche di nazionalità e culture profondamente diverse? Il calcio e la musica....