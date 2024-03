Il riscatto del Volley Club. Pomezia accetta la resa

L’Elettromeccanica Angelini Cesena ha riscattato il ko dell’andata, sconfiggendo Pomezia 3-1 (23-25, 25-16, 25-18, 25-19) nel campionato di serie B1 di pallavolo femminile grazie a una prestazione maiuscola in difesa. Conficoni in regia in particolare ha diretto molto bene il ritmo dell’incontro, distribuendo il gioco in maniera brillante e lasciando spesso le sue attaccanti con il muro a uno.

La partita. Nel primo set si gioca punto a punto fino al primo vero break di Pomezia che spinge al servizio (11-14). Benazzi e Vecchi riescono a riportare Cesena a un’incollatura, ma si fermano lì, con la stessa Benazzi che pesta la riga al servizio per il 23-25. Dal secondo parziale però cambia tutto: Pinali va a segno con due parallele consecutive (10-4), mentre una gran difesa di Calisesi con Vecchi che poi sfonda le mani del muro portano i conti sul 15-9.

Le bianconere insistono con Benazzi (17-9) e Guardigli (23-16), fino alla chiusura di Pinali per il 25-16. Nel terzo set Conficoni manda a segno Caniato (9-7), ma Pomezia prova a restare incollata (17-17). Spariglia Caniato, che al servizio allunga rendendo Cesena irraggiungibile. L’ultimo set, quello che decide la gara, è a senso unico per le romagnole.

A livello individuale, ancora una volta capitan Benazzi ha dettato legge coi suoi 30 punti e il 40% di positività in attacco; in doppia cifra anche Vecchi (16 punti) e Guardigli (12 punti). Con questo risultato l’Elettromeccanica Angelini Cesena rimane in piena zona playoff al terzo posto con 39 punti, sempre a -1 dalla seconda Jesi, e si distacca dalla quarta VolleyRò (37). L’ultimo match prima di Pasqua vedrà le bianconere di scena a Trevi, terzultima della classe, sabato 23 marzo alle 18.