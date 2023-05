Il ristorante stellato ’DaGorini’ cerca personale

Il ristorante stellato cerca personale. Lo comunica la direzione del ristorante ’DaGorini’ (nella foto il titolare Gianluca Gorini): "Siamo alla ricerca di collaboratori, che come noi hanno a cuore la grande passione per questo mestiere. Potrai entrare a far parte del nostro team, aiutandoci a realizzare un servizio unico per i nostri ospiti. Saremo orgogliosi di creare un posto di lavoro in cui crescere, farti conoscere i prodotti e le tecniche che utilizziamo per realizzare i piatti". Per candidarsi CV e una lettera di presentazione a [email protected]