Il risultato di oggi sarà fondamentale per la continuità Il Cesena affronta un derby difficile contro il Rimini, che si presenta come una squadra insidiosa. Nonostante le assenze, il Cesena deve dimostrare la sua mentalità forte e la capacità di risolvere ogni emergenza. La continuità e la maturità mostrate fino ad ora saranno fondamentali per affrontare questa sfida.