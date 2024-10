Giacomo Rossi 20 anni ex studente del liceo scientifico ricorda lo scorso anno. "Quando c’ero io a scuola non venivano ancora sequestrati i cellulari, venivano lasciati ai ragazzi, però gli veniva imposto il divieto verbale di non utilizzare il cellulare. Il ritiro non è la giusta misura per combattere l’uso dei telefoni in aula, bisogna creare una consapevolezza nei ragazzi e cercare di fargli capire che è sbagliato l’utilizzo dei cellulari in certi momenti. In altri momenti potrebbe essere utile e costruttivo, perché la tecnologia fa parte del mondo di oggi, fa parte del lavoro e potrebbe essere integrato l’uso dei cellulari per alcune materie come quelle scientifiche".