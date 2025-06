Il ritorno a casa del re della notte. Cangini in consolle a Cala Romeo

Il dj Luca Cangini torna alla ribalta con una serata evento di quelle da segnare sul calendario. Sabato sarà infatti il protagonista di un autentico spettacolo organizzato al Cala Romeo, sulla spiaggia di Cesenatico. Il viaggio di Luca nella musica è iniziato da giovanissimo, ancora minorenne, quando ha avuto l’opportunità di suonare al People’s di San Mauro Mare grazie ad Emilio Montaguti, e poi al Geo. Il ruolo fondamentale nella sua formazione e nel suo lancio lo ha avuto Pierluigi Golinucci e tutta la sua famiglia, che lo hanno preso per mano e accompagnato nella nightlife italiana più importante, inserendolo alla consolle del Papè Satan di Cesenatico.

Nel quarto di secolo fra il 1990 e il 2015, Luca Cangini ha calcato i palchi dei club più iconici d’Italia, dal Cocoricò all’Altromondo, dal Peter Pan al Matis, passando per il Paradiso di Rimini, il Kama Kama, il Pascià, il Classic Club, il Vox Club, e poi Red Zone, Tenax, Prince, Genux, il Duplè e moltissimi altri. All’apice della carriera, il dj romagnolo è andato forte anche all’estero, con tournée a Ibiza, Barcellona, Madrid, Lussemburgo, Londra, Miami e New York, portando in alto il sound e lo stile italiano, anche come ambasciatore delle serate Baia Imperiale in Europa. Tra le esperienze più significative ci sono gli anni al Baccara di Lugo, poi diventato Teatriz, ed al "PiroPiro" di Imola. Indimenticabile il decennio dal 2008 al 2018, quando Cangini è stato dj resident alla Baia Imperiale di Gabicce Monte, uno dei templi della musica dance europea.

Molto prima che diventasse di moda, Luca è stato tra i primissimi dj vocalist in Italia. Parlava, animava, creava un contatto diretto con il pubblico. All’epoca era visto come "marziano", quasi criticato dalla stampa e da alcuni colleghi, ma oggi i più grandi dj fanno esattamente quello che Luca Cangini faceva già. Quella di sabato 28 giugno al Cala Romeo non sarà un ritorno banale, perché Luca Cangini presenterà in anteprima la nuova produzione "Rise Up", un remix che porta la sua firma. Il remix è già disponibile su Beatport con etichetta Acetone Records. "Per me tornare nella mia città natale con un nuovo progetto _ dice lo storico dj _, è qualcosa di estremamente emozionante, perché al Cala Romeo ci saranno molti colleghi e personaggi del mondo della notte protagonisti degli ultimi quarant’anni ed allo stesso tempo mi confronterò col pubblico dei giovani di oggi".

