Il ritorno al ‘nido’ a Fiumicino

di Ermanno Pasolini

Oltre 500 persone hanno partecipato a Fiumicino al sesto ‘ritorno al nido’, a distanza di 30 anni dal primo e a sei dall’ultimo. Tutto il centro della frazione è stato chiuso al traffico e nelle strade e piazze sono stati collocati grandi cartelloni con 400 foto raccolte da Idalgo Tintoni. Alle 18.45 la messa nel santuario della Beata Vergine delle Grazie concelebrata da don Vittorio Mancini. Poi la grande festa sotto gli ombrelloni con la "cena contadina", la musica e le canzoni del gruppo "Ambassador Marching Band". Mauro Gherardi, che con Maurizio Zamagni e Rino Sarpieri e diversi collaboratori, hanno coordinato il ‘Ritorno al nido’, ha ricordato Giuliano Lasagni scomparso nel 2020, Vittorio Berardi scomparso nel 2015 e l’ideatore del ritorno al nido, Florenzo Tintoni: "Pensavano di non raggiungere neppure le 300 presenze. Invece abbiamo superato i 500. Segno evidente che la gente ha voglia di rivedersi e di ricordare il passato".

Tante le testimonianze dei fiumicinesi tornati al nido. Riccardo Rocchi, 75 anni, agente di commercio, emigrò a Roma nel 1963: "All’inizio è stata dura lasciare il paesello, andare nella capitale, un mondo tutto diverso. Però il cuore è sempre rimasto in Romagna a Fiumicino. Qui ho tanti amici e ogni volta che torno mi fanno sentire uno di loro. A Roma ho la moglie, due figli e una nipote. Vorrei tanto tornare per sempre, ma loro sono romani e legati alla capitale. Però io quando voglio mangiare piadina e tagliatelle, quelle buone, devo venire a Fiumicino". Mara Bertozzi, emigrò in Germania nel 1969 e ha un grande emporio di mobili da giardino vicino a Francoforte, gestito dai figli Christian e Sandra. "Dopo la scuola alberghiera, andai in Germania per imparare meglio la lingua tedesca. E non sono più tornata. Fino ad oggi". Rino Sarpieri, 65 anni, consulente finanziario, "E’ una grande festa ed è emozionante vedere le foto storiche del paese con i personaggi che hanno segnato la vita e la crescita della frazione". Vittorio Tosi, 86 anni, immobiliarista, conosciuto come ‘Vittorio della Catterina’: "Non ho mai tagliato il cordone ombelicale con Fiumicino, mi considero un po’ la memoria storica. Il rammarico è oggi vedere centinaia di fotografie con tanti amici che purtroppo non ci sono più".