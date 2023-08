"Il ritorno alle vecchie province è un errore"

La cotitolarità del capoluogo non è la panacea per Cesena e il ritorno alle Provincia con l’elezione diretta è una marcia indietro sbagliata. È la posizione di Luigi Di Placido, consigliere comunale di Cambiamo.

Uniti per Cesena capoluogo, chiedono Pd e Cesena 2024. Voterà sì al loro ordine del giorno?

"Cesena capoluogo è una richiesta condivisibile, ma fa specie che per trent’anni chi ha governato non abbia mai affrontato seriamente il problema, lasciando che la città venisse ulteriormente depauperata. Oggi, guarda caso, con maggioranze diverse tra Forli e Cesena, il problema diventa impellente".

Non è una questione di pari dignità tra Forlì e Cesena?

"Non va evocata solo quando fa comodo: sull’aeroporto di Forli a suo tempo non ha fatto una bella figura, scappando a gambe levate dalla società".

Serve approvare un emendamento al disegno di legge Calderoli sull’autonomia differenziata. Lo condivide?

"Questa proposta è legata al ritorno in vita delle province, con elezione diretta dei consigli provinciali. Un ritorno al passato che, anziché semplificare, provocherà ulteriori costi a carico dei cittadini e un ulteriore livello amministrativo ben più pesante dell’inutile ibrido attualmente in vigore. La mia cultura repubblicana mi fa essere contrario alla rinascita che pare vada bene a tutti, anche se nessuno lo dice chiaramente ai cittadini".

Qual è la prospettiva di sviluppo del territorio da realizzare, allora?

"Se qualcuno pensa di affrontare il futuro con l’acquisizione della cotitolarità, riuscendo a partecipare a qualche bando in più, tanti auguri. Va bene l’orgoglio di campanile, ma tutta questa enfasi contrasta con iniziative come Romagna Next piano strategico di area vasta, nata per superare frammentazioni e divisioni. Bisognerebbe concentrarsi su quello che fa della Romagna un unico grande assetto istituzionale, un unico grande mercato, un’unica grande opportunità. Si ipotizzarono l’area metropolitana romagnola o la provincia unica romagnola, ma ora è più comodo solleticare l’orgoglio del proprio orticello".

a.a.