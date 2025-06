Il ritorno degli Offlaga: "Abbiamo rispolverato il Socialismo Tascabile"

Un ritorno dolceamaro dopo undici anni di separazione. I protagonisti dell’evento di chiusura della trentesima edizione del ‘Rock è tratto’ sono gli ‘Offlaga disco pax’, band di culto dell’indie rock italiano. Sabato sera sul palco di piazza Borghesi di Savignano la band reggiana celebrerà i vent’anni del disco d’esordio ‘Socialismo Tascabile (prove tecniche di trasmissione)’. In scena Max Collini e Daniele Carretti renderanno omaggio all’ex membro Enrico Fontanelli, scomparso nel 2014. Con loro il musicista Mattia Ferrarini, assieme a cui suoneranno le proprie canzoni fatte di ideali, disillusione, teatro, elettronica e rock. In apertura Tonino 3mila e Asianoia.

Collini, si aspettava questa lunga serie di sold out in tutta Italia?

"Non proprio. Dopo undici anni di inattività non sapevamo cosa aspettarci. A dire la verità, pensavo che sarebbe stato un piccolo ritrovo tra amici con i fan della prima ora, mentre in realtà siamo stati sorpresi da una nuova generazione di appassionati che ci ha scoperto in questi anni di silenzio".

Che brani porterete in scena?

"Principalmente suoneremo dal vivo tutti brani di Socialimo tascabile nella loro interezza. Poi ci sarà spazio per qualche cavallo di battaglia tratto dagli altri nostri album, oltre a una cover dei ‘CCCP’".

Cosa ricorda degli anni in cui pubblicavate Socialimo tascabile?

"Era un mondo diverso, molto più lento, privo dei social media. Quel disco ci ha cambiato la vita, abbiamo avuto un successo inaspettato. E pensare che per produrlo abbiamo speso solo 3mila euro. Io sono passato dal lavorare in ufficio a fare 158 concerti in un anno e mezzo. Oggi sarebbe impossibile, perché i club sono spariti".

Secondo lei, come ha fatto la vostra musica, di nicchia e complessa, a fare breccia nel cuore di tante persone?

"Credo che la ragione sia da ricercare nell’autenticità dei nostri messaggi. Sono esperienze reali e senza filtri, che si mescolano a un sound elettronico, post punk e indie rock molto coinvolgente e attuale".

Avete modificato qualche brano?

"Ci sono state modifiche fisiologiche. Con noi sul palco suona Mattia Ferrarini, un bravissimo musicista che ci mette del suo. Rispetto al disco, lui suona degli strumenti analogici, in maniera estremamente affascinante".

Lei come si sente dopo questi vent’anni?

"Sono sicuramente una persona diversa. A livello artistico non provo più l’ansia da prestazione, ma anzi sento solo la grande gioia di riscoprire questi brani. Anche se il mondo che ci circonda è sempre più individualista, credo che questi pezzi abbiano ancora molto da raccontare a livello collettivo".

Cosa c’è nel futuro degli Offlaga?

"Per ora non ci sono idee. Siamo impegnati a fare i migliori concerti possibili. Certo che dopo una risposta così da parte del pubblico, ti viene voglia di immaginare un futuro".