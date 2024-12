Il ritorno della festa. A Capodanno si balla con i Moka Club in piazza del Popolo

Nel giorno in cui è iniziato il montaggio delle luminarie natalizie in centro (non più l’8 dicembre ma accensione anticipata di un giorno sabato prossimo), ieri l’assessore ancora per poco allo sviluppo economico Francesca Lucchi (neoeletta consigliera regionale) ha presentato alla sala proiezioni della Biblioteca Malatestiana la festa di Capodanno 2025 che il Comune torna a organizzare dopo quattro anni di assenza.

L’ultima edizione, nel 2021, fu surreale. L’aggravamento delle condizioni del covid non permise di farla svolgere come programmato in piazza del Popolo e Mirko Casadei si esibì con la sua orchestra in una Rocca Malatestiana blindata al pubblico, con lo spettacolo visibile solo in tv.

Quest’anno invece si torna a ballare con la festa 90’S della Romagna con i Moka Club, dj set a cura di Jurymaru & Sandro Base di Radio Studio Delta e brindisi finale, uno spettacolo di musica, colori e coreografie. "L’amministrazione – ha specificato l’assessora Lucchi – lo propone come evento clou tra quelli natalizi. Cesena Fiera è unico sponsor, con un contributo di diecimila euro che si accompagnano ai 20mila resi disponibili dal Comune". La festa sarà ad accesso libero e a stappare lo spumante a mezzanotte sarà un rappresentante dell’amministrazione comunale. Le realtà che contribuiranno alla realizzazione dell’iniziativa dal montaggio del palco alle pulizie sono Service Fest, Radio Studio Delta, Moka Club, Cesena Fiera ed Hera.

La festa sarà dedicata musicalmente in particolare agli anni Novanta e si svolgerà dalle 22 fino alle 2. Dalle 23 sul palco allestito in piazza del Popolo, all’altezza del quarto lato, si esibiranno i Moka Club, che dal 1995 solcano i palchi di tutta Italia e che per l’occasione celebreranno il trentesimo compleanno della carriera. Il presidente di Cesena Fiera Renzo Piraccini ha messo in luce come l’ente abbia intensificato la promozione di eventi fieristici e in città e che sono previste a breve altre novità per il centro storico.

Capodanno 2025 si inserisce nella programmazione natalizia definita dall’amministrazione comunale con eventi che dal prossimo fine settimana, 7 e 8 dicembre, fino alla festa dell’Epifania, lunedì 6 gennaio, animeranno il centro storico.