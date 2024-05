Il ritorno di Cemento Atlantico: "I miei viaggi diventano musica"

Trasformare i propri viaggi in musica. Cemento Atlantico – nome d’arte del dj e produttore cesenate Alessandro ‘ToffoloMuzik’ Zoffoli – mescola cultura, storia e politica nel nuovo singolo ‘Garawek Khaos’. Il brano utilizza campionamenti raccolti sul campo durante uno dei pellegrinaggi dell’artista in Thailandia. A legare il tutto un arrangiamento che spazia tra house, world music ed elettronica. Il singolo è mixato da Andrea Cola, masterizzato da Maurizio Baggio, pubblicato dall’etichetta Bronson recordings e distribuito da Virgin-Universal.

Zoffoli, come nasce il suo nuovo brano?

"È un processo che parte da lontano, dai tempi in cui ho pubblicato il mio primo disco. Volevo creare qualcosa che mantenesse i miei tratti distintivi, ma che allo stesso tempo si differenziasse dal mio esordio. Questo singolo ne è l’emblema".

Cosa racconta nel pezzo?

"Cerco di mettere in mostra, attraverso la musica, le contraddizioni di uno Stato come la Thailandia. Dopo la finta rivoluzione politica degli anni ’30, il Paese sta cominciando a risvegliarsi e a opporsi a un regime fittizio che ne pregiudica lo sviluppo. Infatti, al centro del brano ci sono tre campioni registrati direttamente sul campo durante uno dei miei viaggi lì".

Di cosa si tratta?

"Il primo è una registrazione di un musicista di strada che suona il khaen, uno strumento a fiato tipico di quelle zone. C’è poi un tema canoro di augurio che ho ascoltato a un matrimonio. personalizzato ad hoc per la singola coppia. Infine ci sono i canti di protesta degli studenti di Khaosan Road nei confronti dell’élite corrotta. Da qui nasce il titolo del brano".

Musicalmente come si sviluppa?

"Dopo la pandemia ho trovato un mondo peggiore, più arrogante e oscuro. Perciò ho deciso di mescolare house, world music ed elettronica in una chiave più solare, moderna e con ritmi sostenuti. Ci tengo a dire che i campioni che registro sono il centro di tutto: nulla viene sistemato o cambiato, ma viene modellato in base ad essi e alle loro caratteristiche".

Il 21 giugno uscirà il suo nuovo disco ‘Dromomania’. Da dove arriva il titolo?

"È la traduzione clinica di Wanderlust, che indica il desiderio irrefrenabile di viaggiare. Per me visitare altri Paesi è una palestra di vita. Dai viaggi ho imparato tutto ciò che so".

Qualche anticipazione?

"Tra i brani ci sarà anche Via Pablo Neruda, che analizza la relazione tra Gatteo, dove vivo, e i Caraibi. Gatteo diede i natali agli Antonelli, architetti militari che costruirono fortezze portuali in Sudamerica. È l’unico brano dove ci sono degli ospiti: Denis Campitelli, che recita Neruda in dialetto, Marco Pretolani al clarinetto, Pepe Medri all’organetto diatonico e il compianto Marco Trinchillo, con cui avevo registrato musica in passato".