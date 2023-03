Il ritorno di Faggiotto "Lavoro per l’alternativa"

C’è stato un momento in cui Fabrizio Faggiotto, 28 anni appena compiuti, da imberbe battitore libero si è posto nella scorsa legislatura come oppositore in vista della giunta del sindaco Lucchi, che lo denunciò insieme a Marco Giangrandi per diffamazione a proposito dell’ampliamento del Montefiore. Si è conquistato visibilità, poi si è defilato.

Faggiotto, si è eclissato il suo interesse per la politica in questi ultimi anni?

"Ho vissute altre esperienze, anche lontano da casa, mi sono ossigenato lavorando per la comunicazione di un’ impresa circense, poi mi sono dedicato alla mia attività lavorativa e all’incarico di presidente dell’associazione Centro Anch’io".

Milita in qualche forza civica o si è accasato in un partito?

"No, ma mi riconosco nell’area del centrodestra e siccome la voglia di politica intesa come contributo al miglioramento del governo della mia città è sempre impellente, sono pronto a dare il mio contributo alla creazione di un’alternativa, visto che in questa città governa la stessa parte politica da troppi anni".

Lei si caratterizza come civico. Nel 2019 si candidò con Cesena Siamo Noi. C’è bisogno di nuove liste civiche?

"Non ci sarebbe bisogno di altri contenitori civici se ’Cambiamo’ decidesse convintamente di restare nel centrodestra. Serve invece amalgamare le forze partitiche e civiche e si è cominciato a lavorare per farlo".

Romano Colozzi, ex assessore alla Regione Lombardia, ebbe a dire che un buon candidato sindaco deve essere coltivato durante la legislatura. Le pare sia avvenuto per il centrodestra?

"Posso dire che questa volta ho piena fiducia che si possa formare una forte coalizione e che il candidato sindaco possa essere un profilo di alto livello in grado di competere con il ricandidato, ritengo, Enzo Lattuca, che si può battere. Ci sono le condizioni per fare bene coinvolgendo anche forze nuove come il terzo polo. C’è un clima di fiducia".

Come giudica l’operato della giunta?

"Direi di basso profilo. Ha fatto poco. Si è invece abbondato con gli slogan e i proclami. La mancanza di progettualità nel settore culturale, solo per fare un esempio, è grave e così la mancanza di visione di città. Aggiungo che non pochi punti del programma del sindaco non sono stati realizzati".

L’associazione Centro anch’io come procede?

"Non demordiamo, vogliamo dare un contributo, abbiamo organizzato eventi mettendoci a disposizione e costruendo un buon rapporto con l’assessore Luca Ferrini. Siamo residenti e commercianti mossi dal desiderio di fare qualcosa per la nostra città. Negli ultimi tempi l’amministrazione comunale ha scelto di ricorrere meno al nostro contributo, ma ciò non frena la nostra creatività".

Alle amministrative lei potrebbe recitare un ruolo di primo piano?

"Sono cosciente dei miei limiti. Alle amministrative posso fare il portatore d’acqua per il centrodestra, quello sì, volentieri".

Lei criticò la caserma al Montefiore, in ritardo rispetto alla tabella di marcia.

"Espressi perplessità sull’accordo di programma. Quanto ai tempi lunghi del cantiere, niente di nuovo, purtroppo, a Cesena".

a.a.