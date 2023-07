Il ritorno di ’Moromania’ nella fiction su Gardini

di Ermanno Pasolini

Grande soddisfazione per Stefano Gori, musicista e compositore di San Mauro Pascoli. Domenica scorsa Rai Uno ha trasmesso in prima serata il docufiction ’Raul Gardini’ nel trentennale della sua scomparsa. Per la regia di Francesco Miccichè con protagonista Fabrizio Bentivoglio, il film è dedicato alla vita di Raul Gardini, uomo, padre, marito e imprenditore di successo che visse un sogno unendo l’Italia con l’impresa del Moro di Venezia. Prima Campione del Mondo, poi Vitton Cup e sfidante d’onore in una storica finale dell’America’s Cup che accese notti magiche con appassionanti regate. Stefano Gori in quei giorni scrisse ’Moromania’.

Gori com’è nata la canzone?

"Ero convalescente e stando in casa più per curiosità che per passione, iniziai a seguire le prime regate. Notte dopo notte fui sempre più innamorato di quel mare, di quelle strambate e di quelle onde, di quei traguardi commentanti in diretta su TeleMontecarlo da Giacomo Mazzocchi con un crescendo di entusiasmo. Era una favola reale".

L’ispirazione quando le venne?

"Un pomeriggio sentii un commento che iniziava con ’C’è l’Italia della Tv’ e d’istinto mi venne quel ’Al timone ci sei anche tu’. Andai al pianoforte e Moromania nacque con una spontaneità emozionante. Chiamai Mazzocchi e lui istintivamente mi diede subito fiducia dicendomi: "Registrala e cantala tu Stefano, fra due giorni ti mando le nostre telecamere".

E’ fu proprio così?

"Fu una corsa contro il tempo. La cantai alle 4 del mattino, corsi poi negli studi di Radio Gamma dove alle 10 arrivarono troupe e giornalista di TeleMontecarlo. ’C’è l’Italia della Tv al timone ci sei anche tu. Ti vien voglia di regare hai negli occhi vento e mare. Fanno festa anche i bambini quando vince Raul Gardini’".

Ha scritto parole e musica?

"Sì, Moromania detta anche ’La Canzone del Moro’ è tutta mia e l’ho cantata con orgoglio".

Che effetto le ha fatto sentirla nella Fiction?

"Mi ha molto commosso il pensiero che per la famiglia Gardini Ferruzzi ’Moromania’ meritasse di far parte della storia del Moro nella vita di Raul. Rivedere la mia squadra RadioGamma di allora così unita a far coro nel video mi ha trasmesso la forte sensazione che sul Moro c’eravamo anche noi e tutti uniti come la formazione scelta".

E l’invito di Raul Gardini?

"Gardini e Telemontecarlo mi vollero ospite e fui intervistato a Venezia nel giorno del ritorno trionfale del Moro. Un oceano di moromaniaci accolse il Moro con i suoi marinai campioni. Lo guardai passare sulle acque della laguna e pensai: ’Che meraviglia. Sembra un cavallo un purosangue nuotante".