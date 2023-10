Il ritrovo degli ex ragazzi del rione ’Palazzine’

Quelli che negli anni ‘50’60 erano i ragazzi e le ragazze del rione delle "Palazzine" di San Piero hanno organizzato una bella, festosa e affettuosa rimpatriata in quel di Bagno. Un coinvolgente pomeriggio, cui hanno partecipato anche ultrasettantenni, nato da una felice idea di Pina Caratini, che negli anni ‘60 era una delle ragazze del rione sampierano formato dalle case popolari delle "Palazzine". E’ stato ovviamente anche un pomeriggio di rievocazione di vari episodi e momenti della propria fanciullezza, tra cui anche di quando ci si divertiva proprio con poco, anche solo camminando o tirando i sassi nell’acqua del Savio. Ed è stato anche un gustosissimo pomeriggio, che ha deliziato il palato degli ex ragazzi ed ex ragazze delle "Palazzine", con specialità gastronomiche preparate da Pina, padrona di casa, e dai partecipanti al ritrovo, che ha visto la presenza di circa 40 persone, che negli anni ‘50 e ‘60 erano adolescenti. Racconta, con entusiasmo, Valdina Vicchi: "La Pina, e altre sue amiche, hanno organizzato proprio un bel ritrovo, una simpatica, piacevolissima rimpatriata degli ex ragazzi e ex ragazze delle "Palazzine". Negli anni ‘60 questo rione di San Piero era gremito di bambini. Solo nel palazzo dove abitava la Pina, un palazzo dove c’erano nove famiglie, vi erano quaranta bambini, 40 figli, una cosa meravigliosa. L’incontro è piaciuto molto, e ha avuto anche numerosi e entusiastici riscontri sui social, tanto che è già stato deciso di fare, la prossima estate, un’altra rimpatriata degli ex ragazzi ed ex ragazze delle "Palazzine"".

Gilberto Mosconi