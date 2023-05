Il rock dei Loyal Cheaters sul Lungomare

La musica rock anima il lungomare di Cesenatico di giorno e di sera. Al Cafè degli Artisti, il locale sul lungomare di Cesenatico frequentato da bikers e rockettari, oggi alle 18 si terrà il concerto della band "The Loyal Cheaters" per una data molto attesa in riviera dagli appassionati di musica rock. A seguire di sera salirà in consolle il dj Ursus, il quale proporrà il suo repertorio di brani che spaziano dai classici della musica rock sino ai successi più recenti. Aseguire la serata proseguirà sempre all’insegna della musica rock e non mancheranno le sorprese da parte dei padroni di casa Mario Magnani ed Elena Mantucci.