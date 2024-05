Il Rock è tratto 2024, domani ultimo giorno per le iscrizioni

Domani è l’ultimo giorno utile per aderire al bando di partecipazione a "Il Rock è tratto 2024", contest nazionale che lega il nome di Savignano sul Rubicone al concorso-rassegna dedicato a band e artisti emergenti della scena rock italiana, per la seconda edizione organizzato da Echo Ets di Lorenzo Gobbi, con il patrocinio del Comune. Tante le novità per l’edizione in arrivo, a partire dalla fase di selezione, ampliata e riorganizzata per permettere alle band e singoli in gara di esibirsi davanti al pubblico e raccoglierne il giudizio. Gli artisti si esibiranno al Podere Bislacco - Ritrovo agricolo di Savignano sul Rubicone, il 30 maggio e il 7 giugno. Per ogni serata ci saranno quattro band in scaletta, il verdetto sarà espresso combinando il giudizio di due giurie: una tecnica, composta da sei giudici scelti tra operatori del mondo della musica, operatori culturali e professionisti del settore e una composta dal pubblico presente. Da ogni semifinale scaturirà un vincitore, i due finalisti si giocheranno il podio al Podere Bislacco il 13 giugno: la band o artista vincitore riceverà un premio di mille euro.