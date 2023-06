’Il rock è tratto’, si accende la sfida

’Il rock è tratto’ si riaffaccia sulla scena con un nome da ribalta. Sarà Federico Dragogna, fondatore dei Ministri, il protagonista del concerto di mercoledì 12 luglio in piazza Giovanni XXIII. In programma per questa edizione 2023 anche la partecipazione di Elasi, cantautrice emergente della scena musicale contemporanea. Intanto è uscito il bando di concorso per la partecipazione al festival musicale di Savignano sul Rubicone che dal 1995 accende i fari sulle band emergenti. L’edizione 2023 della rassegna, promossa dal Comune e dall’associazione culturale Echo, si apre come da tradizione con il concorso che prevede una prima fase di selezione online e una semifinale cui parteciperanno sei tra i progetti iscritti. Il concorso è aperto a tutti gli artisti o gruppi che propongono qualsiasi genere che ruoti attorno al rock, escluse le produzioni discografiche realizzate da major o da loro etichette. Per partecipare è sufficiente compilare il modulo di domanda disponibile sui canali social Facebook e Instagram de ’Il rock è tratto’ entro sabato 10 giugno.

"Da 28 anni a Savignano il rock è una storia tenace ma soprattutto di passione – spiega il sindaco Filippo Giovannini – Dagli scantinati delle band emergenti ai palcoscenici, questo evento è stato capace di intercettare talenti e soprattutto raccogliere tantissimi giovani innamorati del rock, un’altra nostra eccellenza di cui essere orgogliosi. Avanti ragazzi". I sei finalisti suoneranno venerdì 30 giugno in occasione della serata del contest live che si svolgerà al Podere Bislacco. Il vincitore riceverà un premio di 1000 euro in acquisto di strumentazione musicale o promozione del proprio progetto, offerto dal Comune di Savignano e avrà la grande opportunità di esibirsi il 12 luglio in piazza Giovanni XXIII, in apertura della serata conclusiva della rassegna.

Ermanno Pasolini