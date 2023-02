Il rogo dei polli Autoarticolato in fiamme, centinaia di volatili sull’asfalto

Un centinaio di polli morti carbonizzati all’interno del rimorchio di un camion e altrettanti finiti sbalzati sull’asfalto dell’autostrada, col buio della notte illuminato soltanto dai lampeggianti dei mezzi dei soccorritori intervenuti per mettere in sicurezza l’autista e il resto del veicolo. Intorno alle 3.45 di ieri mattina, due squadre del distaccamento dei vigili del fuoco di Cesena sono intervenute per rispondere a una richiesta di aiuto proveniente dall’autostrada, nello specifico dall’altezza del chilometro 103 dell’A14, compreso tra i caselli di Cesena e della Valle del Rubicone, lungo la corsia sud, quella cioè diretta verso Rimini. In quel tratto, per ragioni ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il rimorchio di un autoarticolato ha preso fuoco, con le fiamme che hanno purtroppo avvolto parte degli animali vivi che erano trasportati al suo interno: polli, appunto. Un centinaio di essi sono stati investiti dalle fiamme, mentre più o meno altrettanti sono finiti in strada. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di staccare la motrice dal resto del mezzo in fiamme, mettendola così in sicurezza e limitando i danni. Nessuna conseguenza per fortuna neanche per il conducente dell’autoarticolato. L’autostrada è stata chiusa durante la notte per permettere la messa in sicurezza e il trasbordo dei polli su un ulteriore mezzo fatto giungere appositamente sul posto. Nella mattinata di ieri le criticità sono state risolte e la circolazione è ripresa regalmente su entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della polizia autostradale che stanno lavorando sui rilevi del caso, e gli operatori di Autostrade.