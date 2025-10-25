Il Romagna parte bene. Roma espugnata 18-12

Il campionato di rugby del Romagna Rfc femminile impegnato in serie A è iniziato con una vittoria per 18-12 sul campo della Roma Women Rugby. È dunque un esordio molto positivo quello della squadra romagnola che si è resa protagonista di una buona prestazione corale conducendo il match in tutte le sue fasi: le marcature si sono aperte con un calcio piazzato, mandato tra i pali da Cocon, e sono proseguite con la meta di Cortini, trasformata, che ha chiuso il primo tempo sul 10-0. Nella ripresa il Romagna ha allungato con un’altra meta, messa a segno da Angelucci, e infine con un altro calcio piazzato. Soltanto nell’ultimo quarto di partita, complice l’inferiorità numerica per due cartellini gialli, il Romagna ha concesso alla squadra di casa di segnare: con due mete – di cui una sola trasformata – la Roma ha così accorciato sul 12-18, senza però riuscire a riaprire la partita.

"Sono molto soddisfatto di questa prova - è stato il commento del tecnico Andrea Angelucci - non era scontato fare risultato in questa prima partita, considerando che il nostro è un gruppo nuovo che sta ancora imparando a conoscersi e che di fronte avevamo una squadra più affiatata ed esperta. Ma le ragazze non hanno mai mollato e hanno affrontato la gara con il giusto atteggiamento".

La trasferta romana ha visto anche la partecipazione delle ragazze della formazione Under 16, in campo con le pari età romane: questa prima prova stagionale ha evidenziato miglioramenti rispetto alla passata stagione, sia sul piano fisico che tecnico. "Siamo solo all’inizio della stagione - è stato il commento a riguardo dell’allenatrice Silvia Stoppa - e c’è ancora tantissimo su cui allenarsi, ma il potenziale è davvero notevole. In questa prima uscita le ragazze hanno dimostrato tenacia ed entusiasmo, forti anche del sostegno delle atlete della prima squadra che le hanno sostenute dalla tribuna: è stata davvero una splendida giornata per il rugby femminile romagnolo".

Il tabellino della partita della prima squadra del Romagna RFC: Cocon, Rossi (Donati), Angelucci, Dal Passo (Infante), Crispo, Balsimeslli, Lanari, Cortini, Fioredelmondo, Bravetti, Poletti (Guidi), Stoppa, Lisotti, Napoletano, Ferrera. A disp: Girelli, Cavattoni, Marasco, Miserocchi.