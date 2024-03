Il Romagna Rfc è proprio di un’altra categoria. Firenze resta inerme al cospetto dei Galletti

Semplicemente, il Romagna Rfc, è di un’altra categoria. E quella categoria è la serie A. La squadra con base a Cesena, la serie A la aveva persa all’ultima giornata della scorsa stagione, retrocedendo dal corazzatissimo girone veneto al termine dell’ultima partita, pagando a caro prezzo il fatto di non essere mari riuscita a conquistare una vittoria in trasferta. Così la società ha approcciato il nuovo torneo di serie B con le idee chiarissime, quelle di restarci il meno possibile.

È quello che sta accadendo, perché quando una partita, nello specifico la trasferta appena messa alle spalle a Firenze, termina col risultato di 106-0, con uno score di 16 mete segnate, non c’è da parlare dei toscani, del divario tecnico o di giornata particolarmente propizia. Semplicemente, appunto, il Romagna Rfc è di un’altra categoria. Anche perché di punteggi così siderali dall’inizio del campionato a oggi se ne erano già visti diversi.

Volendo provare a raccontare come è andata, i Galletti nel giro dei primi venti minuti avevano già messo al sicuro il bonus, tenendo un ritmo alto per tutto il primo tempo, scandito da 7 mete: la prima è arrivata al 3’ con Di Franco, seguito da Sergi, Tauro e Scermino. Di Franco si è poi ripetuto, imitato questa volta da Maroncelli e Maiga, così da chiudere il parziale sul 45-0. Lo stesso Maiga in avvio di ripresa ha messo a segno l’ottava meta della giornata, proseguendo così a dettare il ritmo. Anche per Sergi è arrivata la meta della personale doppietta. Gli attacchi dei Galletti sono proseguiti incessantemente e dopo la meta di Lamptey, è arrivata quella di D’Agostino, mentre al 18’ anche il capitano Sgarzi ha potuto festeggiare nel modo migliore la sua 150° partita con la maglia del Romagna Rfc. Nell’ultimo quarto di gara c’è stato spazio per un altro poker, firmato da Bastianelli, D’Agostino, Giannuli (autore anche dei calci di trasformazione, 13 quelli mandati tra i pali) e allo scadere ancora Di Franco per il finale 106-0.

Superata anche quest’ultima prova, il Romagna sale a 77 punti in classifica e conserva il vantaggio di 10 lunghezze sul Colorno, che i Galletti incontreranno nel prossimo turno, in programma il 17 marzo dopo la settimana di sosta.

Luca Ravaglia