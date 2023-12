Il Romagna Rfc incassa il primo ko contro Valsugana Il Romagna RFC Femminile ha chiuso il 2023 con 9 punti in classifica, dopo una difficile sconfitta esterna contro il Valsugana. Possesso palla e buoni spunti non sono stati sufficienti per vincere, ma le romagnole sono seconde in classifica. Il campionato riprenderà il 21 gennaio.