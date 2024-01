Il Romagna Rfc riprende da dove si era fermato. Il 2024 comincia col successo 52-8 a Gubbio

E’ iniziato bene il 2024 del Romagna Rfc che nel campionato di rugby di serie B è tornato dalla trasferta a Gubbio con una netta vittoria (l’ennesima per i cesenati che stanno correndo verso l’immediato ritorno in serie A) conquistata col rotondo punteggio di 52-8: con 4 mete per tempo i Galletti anche in questo penultimo appuntamento del girone di andata hanno dunque portato a casa i 5 punti, confermando il vantaggio in classifica sul gruppo delle inseguitrici, a loro volta tutte vincitrici con bonus.

Superato dunque anche lo scoglio di questa trasferta in terra umbra, il Romagna Rfc arriva ad approcciare il giro di boa del campionato in vetta alla classifica, con 47 punti: domenica i Galletti chiuderanno il girone di andata con la prova casalinga con il San Benedetto.

Ovviamente la strada da fare è ancora lunga, ma i segnali continuiamo a essere più che incoraggianti: il gruppo è tornato in campo dopo il mese di stop legato alle festività con lo stesso approccio della prima parte della stagione, dimostrando di non voler cadere nella trappola dei cali di tensione, restando pienamente focalizzato sulla promozione.