Il romanzo del cesenate Luca Casadei premiato a Grottammare

Menzione d’onore per il giornalista cesenate Luca Casadei. Si è infatti tenuta lo scorso sabato la premiazione della quattordicesima edizione del Concorso letterario ’Città di Grottammare’ a cui hanno preso parte quest’anno oltre mille autori italiani e stranieri per un totale di 1450 opere iscritte alle sezioni di narrativa e poesia. Tra i tre libri vincitori della sezione ’Giallo Grottammare’, dedicata ai romanzi thriller e noir e presieduta dagli scrittori Massimo Lugli e Francois Morlupi, c’è anche il romanzo giallo ’Il caso Matias Ora’ di Luca Casadei.

La cerimonia di premiazione del concorso, di cui è presidente onoraria la scrittrice Dacia Maraini, si è tenuta al Teatro delle Energie del comune marchigiano con la partecipazione di Loredana Lipperini, conduttrice di Fahrenheit, il programma radiofonico di Rai Radio 3 dedicato ai libri e agli amanti della letteratura e della narrativa contemporanea.

Il romanzo, ambientato a Cesenatico, racconta di una donna, arrivata al mare per trascorrere un weekend con le amiche di sempre, che scompare nel nulla. Sulle tracce di Sara Antonioli, il commissario Renato Punto e Alessandro Dalmo, ex compagno della donna, a cui è rivolto il messaggio che la giovane donna ha scritto poche ore prima di sparire: una richiesta d’aiuto, criptica e apparentemente incomprensibile, dal momento che i due non si vedono da anni.

Le indagini della polizia ricostruiscono a poco a poco una verità complessa e decisamente differente da quella che, pochi giorni più tardi, lascerebbe supporre il ritrovamento in mare del cadavere di una donna con indosso il costume di Sara.