Il rombo della Mv Agusta oggi si accende a Cesena

L’asse viaria della via Emilia è da sempre un’arteria attivissima. La vollero i romani per supportare i commerci dell’area e per mettere in collegamento il mare con l’entroterra emiliano: un territorio caro agli amanti del motore, perché attraversa tutta la motor valley. Ed è proprio qui che prende corpo la storia imprenditoriale della famiglia Ruggeri, intrecciata a doppio filo con quella di MV Agusta. La loro attività da quasi un secolo è legata al concetto di mobilità, nel senso più ampio del termine; nasce infatti con un focus sulle biciclette nel 1937, orientando poi il suo business prima nelle moto e poi nelle auto: è infatti il secondo dopoguerra quando la famiglia Ruggeri mette in moto la Romagna. Ed è proprio nel contesto del miracolo economico italiano che la storia della Casa italiana si lega con quella della famiglia romagnola, concessionaria MV Agusta dal 1953. Un passato lontano che ritorna in maniera prepotente nel nuovo showroom MV Agusta Cesena, dove “ciò che è stato” si intreccia con il presente in maniera naturale: il nuovo punto vendita si appresta a diventare un riferimento per tutte le differenti anime del mondo MV Agusta. A capo della struttura c’è Marco Ruggeri affiancato da Oscar Tasso (General Manager): insieme si avvalgono della collaborazione di alcune figure chiave, a partire da Stefano Simeone (Store Manager), Samuele Sorrentino (Consulente Vendita) e Claudio Pazzaglia, responsabile dell’area tecnica.

MV Agusta Cesena si trova appunto a Cesena, in via Amalfi 180. Lo staff della concessionaria aspetta clienti e appassionati all’inaugurazione ufficiale in programma oggi dalle 16 alle 19 per festeggiare l’inizio di questa avventura e per mostrare dal vivo la LXP Orioli Edizione Limitata.