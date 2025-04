Il ’Rosso Veneziano’ di Macrelli domani al museo della Marineria

"Rosso Veneziano" è il libro di Niky Marcelli che sarà presentato domani alle 17.30 al Museo della Marineria. Il nuovo romanzo dello scrittore dandy è il quarto capitolo della saga "La Contessa Rossa". Nel testo si vuole scoprire chi ha dipinto la "Donna di Fuoco" ritrovata nella barchessa di una villa palladiana sul Brenta. E’ un mistero che dovranno svelare Sara Varzi di Casteldelbosco (la Contessa Rossa), e la sua inseparabile amica giornalista, Anna "Care" Caremoli, che i lettori hanno già imparato a conoscere e apprezzare nei tre libri precedenti. Sara e Care saranno al centro di un’avventura mozzafiato, ambientata tra calli e campielli, sfarzosi palazzi nobiliari e lugubri isole abbandonate, di una Serenissima magica e misteriosa, dove aleggia ancora la splendida e controversa figura di Veronica Franco, e in cui dovranno scoprire l’arcano che ruota intorno a Rosso Veneziano, pittore "maledetto" allievo di Tintoretto e amante di sua figlia Marietta, affogato in laguna come eretico nella seconda metà del XVI secolo e condannato alla "damnatio memoriae". Alla presentazione Niky Marcelli sarà affiancato da Alma Perego e dall’attrice e scrittrice Gaia Zucchi, la quale interpreterà alcuni brani del libro.

Giacomo Mascellani