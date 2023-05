Il Rotary Cesena consegna i premi ’Paul Harris Fellow’

Tre settori chiave: solidarietà, impresa ed arte. E una serie di personalità che si sono distinte nelle loro professioni. Il Rotary Club Cesena, guidato dal presidente Paolo Montalti, ha assegnato i riconoscimenti Paul Harris Fellow, dedicati al fondatore del sodalizio internazionale, che mirano a onorare gli individui che contribuiscono con il loro impegno al miglioramento della società in cui operano. I premi sono stati consegnati a Roberta Bartoli, direttrice della Pinacoteca di Faenza, ad Alessio Bonaldo, presidente del Banco di Solidarietà di Cesena e all’azienda Zani Work.

Roberta Bartoli è una personalità di spicco del mondo dell’arte, trascorsa la giovinezza tra Cesenatico e Cesena si è laureata a Firenze ed ha conseguito borse di studio al Louvre di Parigi, al Metropolitan Museum di New York, al Getty Research Institute di Los Angeles. Ha insegnato storia dell’Arte del Rinascimento all’università del Minnesota ed è docente di Storia dell’Arte del Rinascimento a Ca’ Foscari. Al suo attivo, centinaia di pubblicazioni. È sposata con Eike Schmith, direttore della Galleria degli Uffici. Alessio Bonaldo è professore ordinario di Scienze Veterinarie dell’Università di Bologna, svolge attività di ricerca sulla nutrizione degli animali acquatici. Il premio gli è stato conferito per il suo impegno a favore del Banco di Solidarietà, associazione che aiuta le famiglie e le persone in stato di necessità. Nel 2022 il Banco ha aiutato 496 persone consegnando pacchi a domicilio in tutto il comprensorio cesenate. Da 10 anni organizza Donacibo, raccolta di alimenti nelle scuole per la quale i volontari, in circa 300 occasioni, hanno incontrato 10 mila studenti. Il Rotary ha consegnato al Banco anche un contributo di mille euro.

Per l’azienda Zani Work, hanno ricevuto il premio le sorelle Isabella e Cristina Zani, attuali conduttrici, e la madre Marta Molari che insieme al coniuge Zeno Zani è stata fondatrice dell’impresa. Un’azienda che è stata per anni punto di riferimento in Romagna nel settore della saldatura e che oggi lo è per quello dell’abbigliamento da lavoro e infortunistica.