Il Rotary Club Cesenatico Mare si dà all’enigmistica

I rotariani di Cesenatico hanno pianificato un 2023 ricco di iniziative. Quest’anno sono infatti molti gli eventi organizzati dal Rotary Club Cesenatico Mare ed il primo è in calendario proprio oggi, alle 20, nel salone della Scuola alberghiera e di ristorazione gestita dallo Ial in viale Carducci, per una conviviale in cui il socio Ennio Ferretti introdurrà il tema ’E’ l’enigmistica, bellezza’, dedicato a lettere e cifre per allenare la mente. Il presidente Francesco Giuseppe Gori farà il punto sulle principali attività svolte nei primi sei mesi del suo mandato. Assieme all’associazione di volontariato ’I bambini al primo posto’, sono state seguite iniziative a favore dei minori bisognosi e per garantire le manutenzioni e i corsi per l’utilizzo dei defibrillatori presenti sul territorio. I rotariani cesenaticensi si sono fatti promotori, assieme al Circolo Vela Cesenatico e la Lifc (Lega Italiana Fibrosi Cistica), dell’iniziativa ’Una Vela per respirare liberi’, per consentire ai bambini e ai ragazzi affetti da questa malattia genetica, di partecipare gratuitamente a corsi di vela, che sono molto salutari ed aiutano i piccoli pazienti ad espellere meglio il muco in eccesso prodotto dai loro polmoni.

Inoltre sul territorio il Rotary Club Cesenatico Mare, in collaborazione con gli altri Club del Distretto, si è impegnato per la donazione di apparecchiature mediche alle strutture sanitarie, ha aiutato molte famiglie indigenti per garantire la fornitura di prodotti alimentari e beni di prima necessità, oltre a raccogliere farmaci per le popolazioni dell’Ucraina. Fra gli eventi, da segnalare la presentazione del libro ’Generazione Dad, scuole politica e psicoanalisi’; il seminario sul tema ’Diritto alla privacy e diritto all’informazione’, organizzato dall’Ordine dei Giornalisti e dalla Fondazione Giornalisti dell’Emilia-Romagna assieme ai rotariani, con la partecipazione di sessanta giornalisti che si sono confrontati con esperti di protezione dei dati personali e la giornalista Elide Giordani segretaria dell’Odg Emilia-Romagna. Fra gli eventi culturali l’ultimo è stato il Concerto di Santa Lucia. "Per il 2023 - ha anticipato il presidente Gori -, dopo la serata curata dal professor Ferretti, il 18 febbraio terremo un service con il Rotary Club Forlì Tre Valli, per il Party di Carnevale con devoluzione del ricavato a favore della cooperativa Abbracci di Meldola; l’1 marzo organizzeremo una conviviale al ristorante Titon per una serata dedicata alle nuove spillature ed il 25 marzo un incontro con il marò Massimiliano Latorre. Faremo altre iniziative con i volontariato dell’associazione I bambini al primo posto" ed il 13 aprile organizzeremo una serata sul tema ’Essere Samurai’ con ospite il maestro di arti marziali Pucci Sintini".

Giacomo Mascellani