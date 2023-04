Il Rotary Club finanzia il restauro di tre corali

Il Rotary Club Cesena ha devoluto 13 mila euro per il restauro di tre antichi corali custoditi nella Biblioteca Malatestiana. Assecondando un impegno che si è già esplicato in quella direzione (tra cui il sostegno alla pubblicazione dell’antologia ’Viaggi’ il cui ricavato è andato all’Associazione Amici della Malatestiana per il restauro dei codici di Malatesta Novello) il presidente dell’annata in corso, Paolo Montalti, ha deciso di contribuire in questo modo alla conservazione di un patrimonio unico che l’Unesco ha dichiarato Memoria del Mondo. I tre corali scelti, e i relativi interventi di restauro, sono stati illustrati ai soci del Club cesenate nel corso di una serata in cui hanno brillato le immagini dei fregi, dei capilettera ’abitati’, delle miniature che emergono dalle pagine dei grandi libri legati alla tradizione dei canti e delle lodi cristiane. A raccontare la storia dei tre manoscritti e a puntualizzare le caratteristiche degli interventi sono stati il direttore scientifico della Malatestiana Paolo Zanfini e la restauratrice e patologa della carta Maria Roberta Stanzani. Si tratta di grandi libri, caratterizzati dalle note musicali, che venivano posti in alto per essere letti da tutti e per questo di notevoli dimensioni. Nell’elenco c’è un corale di proprietà del Duomo datato XV secolo dalla dimensione di 85 per 56 centimetri, un antifonario del mercoledì delle ceneri datato 1447 di 54 per 39 centimetri, piuttosto compromesso e mai catalogato fino ad oggi, e infine di un corale della serie del cardinale Bessarione della metà del XV secolo di 57 x 58 centimetri, acquistato dalla casa d’aste Christie’s qualche anno fa dal comune di Cesena. Per i primi due la responsabilità delle condizioni è dovuta all’usura del tempo, quasi 600 anni sono tanti anche per un libro in cartapecora soggetto alle cure più attente, per l’ultimo di un incidente avvenuto nella notte nell’Aula Piana dove era custodito: è collassata la teca in legno e vetro in cui era esposto. I danni sono risultati limitati ma è necessario intervenire per aspirare anche la più piccola scheggia di vetro, togliere la polvere che si annida con effetti perniciosi nelle pieghe del libro, e cancellare i piccolo graffi causati dalla caduta. A fine serata il direttore scientifico Zanfini ha ringraziato calorosamente il Rotary Club Cesena per la donazione. "Purtroppo tutt’altro che frequente in questi ultimi tempi - ha sottolineato Zanfini - soprattutto di questa entità".