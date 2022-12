Il Rotary club ha consegnato i Paul Harris Fellow

Cena degli auguri del Rotary Club Valle del Rubicone al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico. "La cena per le festività natalizie - ha detto il presidente Gian Piero Evangelisti - è l’occasione per ritrovarsi e per passare una serata all’insegna dell’amicizia tra i soci e le famiglie. Amicizia che è il valore alla base del sodalizio rotariano e che ci permette di ’metterci al servizio’ degli altri per realizzare quei progetti di cui la nostra comunità ha bisogno". Durante la serata sono stati assegnati i Paul Harris Fellow la massima onorificenza rotariana riconosciuta a coloro che si sono adoperati per diffondere gli ideali del Rotary. Uno è stato assegnato a Cristina Pittureri responsabile dell’hospice di Savignano fin dalla nascita della struttura nel 2001 e oggi impegnata all’hospice dell’ospedale Infermi di Rimini. Il secondo a Teresio Troll pittore, scrittore e autore di spettacoli teatrali nei quali recita i suoi testi e che ha realizzato per il Rotary Club Valle del Rubicone ben 4 spettacoli.

Sono stati raccolti fondi per finanziare i prossimi progetti, tra cui un nuovo service in favore della onlus Cesena in Blù che si occupa di insegnare ad andare sott’acqua a persone con disabilità, fornendo loro parte dell’attrezzatura subacquea necessaria. Nel corso della serata è stato presentato il libro ’Il Bestiario di Ilario’ realizzato per il centenario dalla nascita dell’architetto e scultore Ilario Fioravanti.

e.p.