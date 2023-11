Il Rotary Club in visita alle ’Belle Donne’

Presso lo spazio espositivo di Villa Torlonia il Rotary Club Valle del Rubicone ha visitato la mostra ’Donne belle’ dello scultore Ilario Fioravanti, che il club ha avuto l’onore di avere come socio onorario. La visita alla mostra è stata accompagnata dalle parole del professore Guido Raggini, un esperto d’arte, studioso e amico di lunga data di Fioravanti di cui è stato allievo e che lo ha seguito fino a quando è vissuto. E’ stato insegnante per 40 anni di italiano e latino al liceo classico. Ha riferito aneddoti sull’artista e ha raccontato di come Fioravanti fosse in grado di rappresentare l’essenza delle donne che ritraeva, cogliendone l’autenticità, quella che va ben oltre l’aspetto esteriore o la semplice bellezza.

Dice Monica Morri presidentessa del Rotary Club Valle del Rubicone: "In questa visita abbiamo avuto con noi la nostra socia onoraria Adele Briani moglie di Ilario Fioravanti, accompagnata dalla nipote Diletta Tosi, la sindaca di San Mauro Pascoli Luciana Garbuglia e l’assessora Stefania Presti. Nella sala del ristorante ’Il Nido’, al tempo di Pascoli la casa dei fattori, il professor Alessandro Giovanardi ci ha parlato della recente scoperta di un antico affresco trecentesco rinvenuto nella chiesa francescana di Santa Croce a Villa Verucchio". Giovanardi è storico e critico d’arte, docente di arte sacra e di iconografia e iconologia all’Istituto superiore di scienze religiose di Rimini-San Marino-Montefeltro ’Alberto Marvelli’, cura le attività culturali della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini e dirige la rivista di storia, arte e cultura ’Ariminum’. Dal 2022 è direttore del museo-biblioteca ’Francesco Renzi’ di San Giovanni in Galilea: "Ci ha raccontato che la scoperta dell’affresco trecentesco è stata fatta nel 2021 durante i lavori di ristrutturazione al coro della chiesa Francescana di Santa Croce. Lo smontaggio del coro ligneo inizia a maggio 2023 e si scopre subito che la parete attorno alla nicchia, porta traccia di altre pitture che dovevano coprire l’abside. In buona parte degli affreschi sembra emergere la mano dell’artista Pietro da Rimini e della sua fiorente bottega".

e.p.