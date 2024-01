Il Rubicone in Volley cede a Forlì. Ma vince al tie break col Macerata

Coi campionati di volley che tirano il fiato al termine del girone d’andata, in vista della ripresa delle ostilità prevista nel fine settimana del 10 febbraio, il match più recente che ha coinvolto una squadra cesenate è stato il derby di serie B maschile nel quale il Rubicone in Volley – Sab Group si è arreso 3-1 sul campo della Querzoli Forlì nell’incontro di recupero dell’ottava giornata, andato in scena il 24 gennaio. Per i gialloblù il ko ha interrotto una corroborante striscia di tre successi consecutivi che aveva portato la squadra a risalire fino al settimo posto in classifica, al termine di un girone d’andata vissuto sulle montagne russe, ma che si stava avviando alla conclusione con un approccio decisamente diverso da parte del club di San Mauro Pascoli.

In particolare la Sab Group contro Novavetro aveva strappato un sofferto ma meritato successo al tiebreak: la formazione, priva di Marini squalificato, aveva giocato due set da incorniciare portandosi così sul doppio vantaggio in termini di parziali ma, come ormai da prassi consolidata, i gialloblù invece di chiudere in fretta i conti di una gara che pareva indirizzata, si sono complicati la vita da soli, favorendo il rientro degli avversari. Ovviamente ai maceratesi è andato il merito di continuare a credere nel recupero, arrivando a portare la formazione di casa al quinto set, poi vinto dal Rubicone al fotofinish 16-14.

Bertacca è stato ancora una volta l’anima della squadra mettendo a segno punti importanti e portando in campo un contagioso entusiasmo che ha aiutato il gruppo a marciare su buoni livelli. Gherardi e Nori si sono resi protagonisti di giocate adrenaliniche al centro e Carlini ha ricevuto con l’81% di positività guidando con personalità la difesa. Ottima prestazione infine anche per Occhipinti che, subentrato a un Ricci Maccarini non in giornata, ha dato un contributo fondamentale andando a punto nelle fasi calde del match.

l.r.