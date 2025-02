Il Rubicone rimonta e piega Ancona

La Sab Group Rubicone vince 3-1 l’importante match casalingo contro Pallavolo Sabini consolidando il secondo posto in classifica nel campionato di serie B maschile, a 3 punti di distanza dalla vetta.

La formazione di Mascetti, seppur ancora fra alti e bassi, si è fatta trovare preparata contro la forte squadra anconetana. Perso il primo set in maniera rocambolesca, i gialloblù sono stati bravi a ripartire e portare a casa altri tre importantissimi punti per la classifica.

Ottima la prova di Bellomo che ha chiuso la serata con un importante 65% in attacco. Carlini si è dimostrato un’autentica macchina in ricezione, mentre capitan Nori e Procelli hanno fatto benissimo a muro toccando tanto permettendo così a Gherardi e Massaro, ottimo il suo ingresso, di mandare gli attaccanti spesso a segno.

La partita. Mascetti parte con la formazione tipo che prevede Gherardi al palleggio, Mazzotti opposto, al centro Nori e Procelli, in banda Bonatesta e Bellomo, libero Carlini. Dopo un inizio equilibrato, gli anconetani prendono il comando (7-9), ma il Rubicone reagisce coi muri di Nori e la battuta incisiva di Procelli, portandosi avanti 18-15. Nonostante un vantaggio di +3 (21-18), quattro errori consecutivi ribaltano la situazione e il primo set va agli ospiti 24-26.

Nel secondo, il Rubicone domina grazie agli attacchi di Mazzotti e Bonatesta e agli aces di Nori, chiudendo con un netto 25-16. Il terzo parziale vede i romagnoli partire forte (11-5) e consolidare il vantaggio con un gioco efficace in attacco e a muro. Nonostante un momento di difficoltà (17-13), la squadra si riprende e chiude 25-18 coi sigilli di Bonatesta e Mazzotti.

Nel quarto set infine, gli ospiti lottano fino al 19-17 in loro favore, ma il Rubicone reagisce con un ottimo turno di battuta di Gherardi e un Bellomo decisivo nel finale. Con un potente attacco, Bellomo chiude set e incontro 25-23.

Il post partita è stato dedicato alla festa per Michael Farina che lascerà il gruppo per trasferirsi all’estero per motivi di lavoro. Domenica prossima è prevista la trasferta di Loreto.