Il Rubicone si ferma a Forlì

Si fermano a otto le vittorie consecutive della Sab Group Rubicone in Volley, sconfitta 3-2 a Forlì dalla Querzoli nel campionato di serie B maschile. Grazie anche a una gran prestazione degli avversari, i ragazzi di Mascetti si sono dovuti arrendere dopo una partita tiratissima conclusasi al 5° set e che in ogni caso non pregiudica nulla in classifica, dal momento che i gialloblù restano saldamente al secondo posto, con 11 punti di vantaggio da Loreto, terza.

I romagnoli peraltro sono attesi dalla sfida al vertice di sabato, quando alle 17.30 riceveranno a San Mauro la capolista Osimo, avanti di quattro lunghezze. I sammauresi hanno giocato una buona gara ma stando sotto gli standard abituali in fase di muro/difesa ed è forse stato questo aspetto, oltre che alla gran partita giocata dai padroni di casa, a condannare la squadra gialloblù.

Il Rubicone è arrivato al tiebreak in rimonta ed è anche riuscito a tenere testa a Forlì nei primi scambi grazie alle giocate di Bellomo e Bonatesta. I padroni di casa hanno però cambiato marcia piazzando un break di 7-2 e chiudendo i conti 15-12.