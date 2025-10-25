Il Bologna dei sorrisi

Il Rubicone vuole ripartire subito: oggi a San Mauro sfida contro Montorio
25 ott 2025
LUCA RAVAGLIA
Cronaca
Il Rubicone vuole ripartire subito: oggi a San Mauro sfida contro Montorio

Dopo la sconfitta in rimonta incassata contro Osimo lo scorso fine settimana, la Sab Group Rubicone in Volley è pronta a tornare in campo per il secondo turno casalingo della stagione.

Oggi a partire dalle 17.30, al Palasport di San Mauro Pascoli i gialloblù affronteranno infatti Montorio, squadra ancora a zero punti in classifica dopo le prime due giornate.

Riflettendo sull’ultima gara, il coach dei sammauresi Stefano Mascetti riconosce la forza dell’avversario pur sottolineando la crescita della sua squadra: "Osimo è un’ottima squadra, è stata una partita intensa. Al tiebreak potevamo vincere, ma loro sono stati più aggressivi nei momenti importanti. Non c’è rammarico, ma consapevolezza che queste partite si vincono e perdono per una questione legata ai dettagli di ciò che viene messo in campo. A prescindere dal risultato, conosciamo il nostro valore e andiamo in palestra sempre con lo stesso spirito, che è quello di cercare di migliorare in ogni allenamento".

Mascetti anticipa poi le insidie del match ormai alle porte contro Montorio: "E’ una squadra diversa rispetto a quella dell’anno scorso a parte D’Ugo e Omaggi. E’ stata costruita per salvarsi con tranquillità. La classifica può ingannare, ma hanno giocato contro Ferrara, che vuole vincere il campionato, e poi Forlì, che è una squadra importante. Dovremo cercare di fare la partita aggredendoli fin dal primo fondamentale, la battuta".

© Riproduzione riservata